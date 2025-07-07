Теперь Ubisoft может отключить твою игру и обязать ее удалить

Согласно новым условиям, компания теперь имеет право в любой момент прекратить действие лицензии, потребовав от игрока удалить игру и уничтожить все её копии — как цифровые, так и физические.

Игровое сообщество восприняло это как посягательство на базовые права потребителей. Согласно документу, Ubisoft или её партнёры могут завершить соглашение без объяснения причин, после чего пользователь обязан немедленно удалить продукт.

Особенно тревожным это кажется на фоне сообщений о возможных финансовых проблемах компании и её сделке с Tencent.

Также Ubisoft закрепила за собой право в любое время изменять игру и условия использования, не уведомляя об этом напрямую. Пользователям предлагается самостоятельно проверять обновления соглашения, иначе они рискуют оказаться в ситуации, где их любимая игра исчезнет безвозвратно.