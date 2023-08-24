Теперь выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl назначили на начало 2024 года

17:42, 24 августа 2023
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Теперь выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl назначили на начало 2024 годаНо и это не точно
На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl появился файл с новыми данными касательно выхода игры. Новое релизное окно содержит информацию о первом квартале 2024 года.
Об этом рассказали в VK-группе «Вестник "Того Самого Сталкера"». При этом каких-либо официальных подтверждений или опровержений этой информации от разработчиков не поступало. Возможно, на сайте опубликована ошибка, как это было в случае с издателем, заявившем об ошибке при публикации заглушки.
Пока всё ещё считается, что релиз должен состояться в декабре 2023. Но даже это всё ещё не официальная дата. И если новые данные подтвердятся, то выход и так долгожданной игры может быт отложен как минимум на один месяц.