Теперь выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl назначили на начало 2024 года

Об этом рассказали в VK-группе «Вестник "Того Самого Сталкера"». При этом каких-либо официальных подтверждений или опровержений этой информации от разработчиков не поступало. Возможно, на сайте опубликована ошибка, как это было в случае с издателем, заявившем об ошибке при публикации заглушки.

Пока всё ещё считается, что релиз должен состояться в декабре 2023. Но даже это всё ещё не официальная дата. И если новые данные подтвердятся, то выход и так долгожданной игры может быт отложен как минимум на один месяц.