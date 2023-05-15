Терминатора им было мало? В Mortal Kombat добавят Конана Варвара в качестве гостевого персонажа

Терминатора им было мало? В Mortal Kombat добавят Конана Варвара в качестве гостевого персонажаИнтересно, будет ли у него лицо Арнольда?
Известный журналист и инсайдер Джез Корден обнародовал новые подробности о готовящемся к выходу файтинге Mortal Kombat 1.
Согласно его информации, среди гостевых героев игры может появиться никто иной, как Конан Варвар. Корден признался, что не в курсе, какую именно версию Конана мы увидим в игре: это может быть герой, воплощённый Арнольдом Шварценеггером в культовом фильме, или же персонаж, описанный в книгах.
Ранее Джез Корден также сообщил, что в Mortal Kombat 1 игроки смогут управлять персонажами из популярного сериала «Пацаны», такими как Хоумлендер и Миротворец. Кроме того, в игру должны добавить гостевых героев из вселенной DC.
Напомним, что свежие слухи говорят о том, что Mortal Kombat 1 — это ремейк первой части знаменитой серии и одновременно её перезапуск. Игра выйдет на ПК и основных консолях: PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.