Тесты Ars Technica: с дискретными видеокартами Windows дает больше fps, чем SteamOS

SteamOS иногда показывала преимущество в CPU-ограниченных сценариях, но в целом драйверы Windows оказались лучше адаптированы для современных видеокарт AMD и NVIDIA.

Авторы подчёркивают: SteamOS остаётся отличной системой для портативных устройств, но как платформа для «настольного» гейминга ей пока сложно конкурировать с Windows по части производительности на дискретных GPU.