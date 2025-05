The Last of Us может получить продолжение — Нил Дракманн не исключает третью часть

Но для нее сначала надо найти достойную историю

Несмотря на недавние заявления, что продолжения The Last of Us может и не быть, президент Naughty Dog Нил Дракманн все же оставил фанатам надежду.