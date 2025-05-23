The Last of Us может получить продолжение — Нил Дракманн не исключает третью часть

Опубликовано 23 мая 2025, 08:591 мин.
The Last of Us может получить продолжение — Нил Дракманн не исключает третью частьНо для нее сначала надо найти достойную историю
Несмотря на недавние заявления, что продолжения The Last of Us может и не быть, президент Naughty Dog Нил Дракманн все же оставил фанатам надежду.
В новом интервью он признался: если появится история, достойная серии, он с радостью вернется к работе над Part III. Он также подчеркнул, что франшизу нужно развивать осмысленно и только с топовыми партнерами, как это было с сериалом HBO или тематическим аттракционом в Universal.
Тем не менее, текущий проект Naughty Dog под руководством Шона Эскайга, над которым работает и сам Дракманн — это не третья часть. По слухам, студия уже три года трудится над новой игрой, и релиз в ближайшее время маловероятен.
Таким образом, судьба The Last of Us Part III по-прежнему остается неопределенной, но теперь у фанатов хотя бы есть повод надеяться.