The Last of Us может получить продолжение — Нил Дракманн не исключает третью часть

В новом интервью он признался: если появится история, достойная серии, он с радостью вернется к работе над Part III. Он также подчеркнул, что франшизу нужно развивать осмысленно и только с топовыми партнерами, как это было с сериалом HBO или тематическим аттракционом в Universal.

Тем не менее, текущий проект Naughty Dog под руководством Шона Эскайга, над которым работает и сам Дракманн — это не третья часть. По слухам, студия уже три года трудится над новой игрой, и релиз в ближайшее время маловероятен.

Таким образом, судьба The Last of Us Part III по-прежнему остается неопределенной, но теперь у фанатов хотя бы есть повод надеяться.