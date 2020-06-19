Игры
Сегодня 12:07
The Sims 4, Need for Speed и другие игры EA продаются с большими скидками
До 9 июля
Игры от Electronic Arts продолжают заполонять сервис цифровой дистрибуции Steam. Компания не только загрузила новую партию фирменных игр в популярный онлайн-магазин, но и временно снизила их стоимость.
Так, The Sims 4, Need for Speed и другие игры EA продаются с большими скидками. Если стандартная стоимость Titanfall 2 составляет 1399 рублей, то прямо сейчас ее можно приобрести всего за 1399.
Кроме того, легендарный симулятор жизни The Sims 4 можно купить всего за 749 рублей вместо прежних 1499.
В то же время, стоимость Need for Speed: Most Wanted упала с 999 рублей до 249.
Также в распродаже участвует научно-фантастический тайтл Dead Space 3, который ранее продавался за 999 рублей, а сейчас доступен за 499.
Отметим, что распродажа активна ограниченное количество времени. Закончится она уже 9 июля. Ознакомиться со всеми играми EA, которые сейчас продаются со скидками в Steam, можно по этой ссылке.