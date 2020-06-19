The Sims 4, Need for Speed и другие игры EA продаются с большими скидками

Также в распродаже участвует научно-фантастический тайтл Dead Space 3, который ранее продавался за 999 рублей, а сейчас доступен за 499.

Отметим, что распродажа активна ограниченное количество времени. Закончится она уже 9 июля. Ознакомиться со всеми играми EA, которые сейчас продаются со скидками в Steam, можно по этой ссылке.