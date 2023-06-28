The Sims 5 может выйти сразу бесплатной

Фанатский аккаунт The Henford Hen обнаружил в списке вакансий должность «Руководитель отдела монетизации и рынка для Project Ren».

В его обязанностях упоминается, что «цены на контент [в проекте] обеспечивают оптимальную стоимость и структуру контента». Там же были найдены слова о том, что задачей сотрудника будет «предоставление командам по контенту рекомендаций относительно внутриигрового контента, который будет удовлетворять потребностям игроков».

По всей видимости, монетизация сиквела будет осуществляться путём продажи предметов, одежды и других вещей за реальные деньги. К слову, в серии The Sims это уже достаточно привычная практика.