The Sims 5 может выйти сразу бесплатной

The Sims 5 может выйти сразу бесплатнойИ распространяться по модели free to play
Свежий список вакансий на сайте EA Maxis жирно намекнул на то, что предстоящая The Sims 5, известная на данный момент как Project Rene, будет предлагаться по модели free to play.
Фанатский аккаунт The Henford Hen обнаружил в списке вакансий должность «Руководитель отдела монетизации и рынка для Project Ren».
В его обязанностях упоминается, что «цены на контент [в проекте] обеспечивают оптимальную стоимость и структуру контента». Там же были найдены слова о том, что задачей сотрудника будет «предоставление командам по контенту рекомендаций относительно внутриигрового контента, который будет удовлетворять потребностям игроков».
По всей видимости, монетизация сиквела будет осуществляться путём продажи предметов, одежды и других вещей за реальные деньги. К слову, в серии The Sims это уже достаточно привычная практика.