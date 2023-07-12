The Sims 5 появится на смартфонах раньше, чем на консолях

Портал GameRant обратил внимание на вакансию инженера-программиста многопользовательского геймплея, в которой не упоминается версия для консолей.

В объявлении о вакансии требуется опыт разработки игр как для ПК, так и для мобильных платформ. Это подразумевает, что игра может быть выпущена одновременно для компьютеров и смартфонов, а вот версия для консолей станет доступна позднее.

Напомним, что ранее в июне появились слухи о том, что The Sims 5 может стать условно-бесплатной игрой и также выйти на консолях. Эти данные также подтверждались через вакансии студии Maxis, разрабатывающей игру.