The Sims 5 появится на смартфонах раньше, чем на консолях

08:05, 12 июля 2023
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The Sims 5 появится на смартфонах раньше, чем на консоляхПК-игроки также будут в числе первых
Согласно свежим данным, новая часть популярной серии игр — The Sims 5 — может оказаться доступна на смартфонах раньше, чем на консолях.
Портал GameRant обратил внимание на вакансию инженера-программиста многопользовательского геймплея, в которой не упоминается версия для консолей.
В объявлении о вакансии требуется опыт разработки игр как для ПК, так и для мобильных платформ. Это подразумевает, что игра может быть выпущена одновременно для компьютеров и смартфонов, а вот версия для консолей станет доступна позднее.
Напомним, что ранее в июне появились слухи о том, что The Sims 5 может стать условно-бесплатной игрой и также выйти на консолях. Эти данные также подтверждались через вакансии студии Maxis, разрабатывающей игру.