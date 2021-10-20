TikTok оккупировали мошенники с продажами ворованных Steam-аккаунтов и пиратских игр

По данным источника, главной целью мошенников являются геймеры, которые не задумываются, когда видят рекламу с исключительно бесплатными предложениями Steam-аккаунтов, игровых элементов и целых игр, которые в магазинах издателей стоят немалых денег.

Существо мошенничества заключается в предложении пользователю «халявы» и перевода его на вредоносную рекламу, посредством которой уже подключаются шпионы и программы-вымогатели.

По мнению эксперта по кибербезопасности Криса Бойда из компании Malwarebytes Labs, сама соцсеть TikTok способствует развитию мошенничества на её ресурсах, потому что любую вещь с помощью соцсети можно эффектно подать.

«На площадке TikTok мы иногда подмечаем аккаунты с игровой тематикой, которые делают весьма обнадёживающие предложения: бесплатные игры, бесплатные игровые элементы и другие составляющие. То есть всё абсолютно бесплатно — разве не заманчиво?», — отмечает эксперт.