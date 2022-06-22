Только выиграли: из игры про войну Battlefield 2042 не станут убирать российскую армию

Так как она лежит в основе идеи проекта

За прошедшие полгода Electronic Arts успела удалить российские клубы и сборную России по футболу из FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online. Это вызвало немало вопросов, в том числе и касательно будущего российских военных в шутере Battlefield 2042.