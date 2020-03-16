Tomb Raider, Deus Ex и другие игры издательства Square Enix продаются со скидками до 85%

Кроме того, с 85% скидкой можно ухватить популярную мультиплатформенную ролевую игру с элементами стелс-экшена - Deus Ex: Mankind Divided. Отметим, что в обычное время она продается за 3270 рублей, тогда как с учетом скидки она обойдется всего в 490 рублей.