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Tomb Raider, Deus Ex и другие игры издательства Square Enix продаются со скидками до 85%
Распродажу запустил цифровой магазин Humble Bundle
Цифровой магазин Humble Bundle запустил новую акцию, в рамках которой Tomb Raider, Deus Ex и другие игры издательства Square Enix продаются со скидками до 85%.
Так, если ранее игра про Лару Крофт - Tomb Raider продавалась за 1453 рублей, то в рамках распродажи ее можно ухватить с 85% скидкой, а именно за 218 рублей.
Кроме того, с 85% скидкой можно ухватить популярную мультиплатформенную ролевую игру с элементами стелс-экшена - Deus Ex: Mankind Divided. Отметим, что в обычное время она продается за 3270 рублей, тогда как с учетом скидки она обойдется всего в 490 рублей.
А за 1163 рублей вместо прежних 2907 рублей, в свою очередь, магазин предлагает приобрести Life is Strange 2- Complete Season.