Игры
Сегодня 14:08
Tomb Raider, Final Fantasy и другие игры разработчика продаются со скидками до 90%
До 14 января
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил новую распродажу. В ее рамках со скидками до 90% предлагаются Tomb Raider, Final Fantasy и другие игры разработчика SQUARE ENIX.
Тайтл FINAL FANTASY XV, в рамках распродажи, можно ухватить за 749 рублей. Напомним, что в обычное время он продается за 1 499 рублей.
В то же время, стоимость Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration упала с 2 222 рублей до 444 рублей.
Tomb Raider GOTY Edition, в свою очередь, можно ухватить за 96 рублей вместо прежних 480 рублей.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Продлится акция, посвященная играм SQUARE ENIX, еще четыре дня.