Tomb Raider, Resident Evil 3 и прочие игры с главными героями женщинами продаются со скидками до 90%
75% скидка досталась игре со страдающей шизофренией девушкой в главной роли. Речь о Hellblade: Senua's Sacrifice. Напомним, что в обычное время тайтл продавали за 2 242 рубля, тогда как сейчас он доступен за 560.
За 659 рублей вместо прежних 1999 рублей, в свою очередь, продается RESIDENT EVIL 3. Главной героиней этой игры стала Джилл Валентайн, которая является одним из самых популярных и знаковых персонажей видеоигры.
За 499 рублей вместо прежних 1999 можно приобрести игру про знаменитую Лару Крофт Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Кроме того, с 80% скидкой продается еще одна игры франшизы - Tomb Raider GOTY Edition. Таким образом купить ее можно всего за 96 рублей.
С большой скидкой (80%) доступна и игра про девушку с паранормальными способностями - Life Is Strange- Complete Season.
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