Топ-менеджер игрового сервиса Stadia покинул Google

Информацию об этом «раскопали» журналисты The Information, сообщает GSMArena. При этом представители поискового гиганта уже успели подтвердить её, публично пожелав своему бывшему сотруднику «успехов в его следующем шаге».

Напомним, что ещё в феврале Google объявила о закрытии своей игровой студии Stadia. Таким образом, ИТ-гигант скинул с себя обязательства по производству крупномасштабных тайтлов. Вместо этого Google планирует сотрудничать со сторонними компаниями, которые будут выпускать свои проекты на их облачной игровой платформе.