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Топ-менеджер игрового сервиса Stadia покинул Google
Проект становится всё менее многообещающим?
В сети появилась информация о свежих проблемах команды игрового сервиса Stadia. Теперь из проекта выбыл вице-президент и глава отдела новых продуктов Джон Джастис. Вместе со Stadia он также покинул и саму Google.
Информацию об этом «раскопали» журналисты The Information, сообщает GSMArena. При этом представители поискового гиганта уже успели подтвердить её, публично пожелав своему бывшему сотруднику «успехов в его следующем шаге».
Напомним, что ещё в феврале Google объявила о закрытии своей игровой студии Stadia. Таким образом, ИТ-гигант скинул с себя обязательства по производству крупномасштабных тайтлов. Вместо этого Google планирует сотрудничать со сторонними компаниями, которые будут выпускать свои проекты на их облачной игровой платформе.