Тот самый Cyberpunk: модификация приблизила игру к легендарной версии с выставки E3 2018

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Тот самый Cyberpunk: модификация приблизила игру к легендарной версии с выставки E3 2018Выглядит атмосферно
С момента релиза Cyberpunk 2077 успел сильно преобразиться. Игра явно стала куда лучше выглядеть. Но даже так она заметно отличается от того, что нам показали в рамках E3 2018.
Исправить ситуацию решил мододел под ником Kratoes. Он выпустил сборку, которая полностью перерабатывает визуальные эффекты в игре, делая их приближенными к тому, что мы могли видеть за несколько лет до релиза проекта.
Так, например, мод смягчает некоторые из более ярких цветов базовой игры. Это позволяет ночным неоновым огням в Найт-Сити брать на себя большую часть работы, тем самым создавая нужную атмосферу.
Отметим, что данный мод не совместим с другими погодными модами, а также теми из них, что меняют свет.