Тотальный слив GTA VI: мы вернемся в Vice City

Пользователь Reddit под ником JackOLantern1982 рассказал об известных ему подробностях будущей Grand Theft Auto. Известны они ему, по его же собственным словам, благодаря знакомству с некоторыми журналистами с Kotaku и PC Gamer, а также с одним из разработчиков из Rockstar. JackOLantern1982 рассказал следующее:

Игра разрабатывается уже 7 лет, то есть производственный процесс берет свое начало еще за год до релиза пятой части. Но разработка более-менее наладилась в середине 2015 года, правда из-за разработки Red Dead Redemption 2 все равно все шло не очень гладко.

За игру ответственна Rockstar Worldwide Productions, а не одна из внутренних студий.

Кодовое название игры — Project Americas.

Действие GTA VI разворачиваются в двух городах: в Vice City и в новом городе, внешне напоминающем Рио-де-Жанейро. При этом по сюжету нам предстоит попасть и в Liberty City, правда там нас ждут лишь линейные миссии на манер пролога из GTA V. Есть шансы на появление Кубы.

Также в новой GTA будет огромная тюрьма, которая будет играть важную роль в мире игры.

Игра создается с учетом баланса между реализмом и аркадой. Она не будет настолько же реалистичной, как и Red Dead Redemption 2.

Главный герой в игре один, зовут его Рикардо. Он хочет стать наркобароном и начинает свой путь с самых низов криминального мира, занимаясь перевозкой кокаина из Vice City в Южную Америку.

Действие игры происходит в 70-80х годах. Саундтрек, как и во всех частях GTA, будет состоять из композиций того времени.

Игра поделена на главы, как Red Dead Redemption 2.

Разработчики делают особый упор на погодные эффекты: в игре будут штормы, наводнения и так далее.

К сожалению, информации о том, когда стоит ждать анонса игры инсайдер не сообщил. С учетом того, что по его же словам, игра изначально разрабатывается с прицелом на следующее поколение консолей, ожидать первой официальной информации о GTA VI до конца следующего — начала 2021 года не стоит.