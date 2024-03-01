Toys for Bob стала независимой на фоне сокращений в Activision Blizzard

Разработчики отметили, что переход к статусу независимой студии позволит вернуться к «быстроте и гибкости», характерным для ее ранних дней в 1980—1990-х, когда были созданы хиты вроде Star Control. Компания уже заявила, что работает над новой игрой, однако официальных анонсов ждать придется некоторое время.

Кроме того, студия выразила благодарность бывшей материнской компании Activision и ее «дедушке» Microsoft. Toys for Bob заявила, что обе компании «очень поддерживают наше новое направление, и мы уверены, что будем продолжать тесное сотрудничество в будущем».