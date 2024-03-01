Toys for Bob стала независимой на фоне сокращений в Activision Blizzard

Опубликовано 01 марта 2024, 23:40
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Toys for Bob стала независимой на фоне сокращений в Activision BlizzardОни начали работу над новой игрой
Студия Toys for Bob объявила о своем решении выйти из корпоративной гонки и стать независимым разработчиком. Это решение последовало вскоре после масштабных сокращений, проведенных родительской компанией Activision Blizzard — Microsoft, которые затронули 86 сотрудников, более половины штата.
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Разработчики отметили, что переход к статусу независимой студии позволит вернуться к «быстроте и гибкости», характерным для ее ранних дней в 1980—1990-х, когда были созданы хиты вроде Star Control. Компания уже заявила, что работает над новой игрой, однако официальных анонсов ждать придется некоторое время.
Кроме того, студия выразила благодарность бывшей материнской компании Activision и ее «дедушке» Microsoft. Toys for Bob заявила, что обе компании «очень поддерживают наше новое направление, и мы уверены, что будем продолжать тесное сотрудничество в будущем».