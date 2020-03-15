Трагический шутер о войне Spec Ops: The Line распродают с максимальной скидкой

Spec Ops: The Line представляет собой военный шутер от третьего лица, способный поставить геймеров перед сложными дилеммами, в которых любой выбор может повлиять на чью-то жизнь. Игроку предоставляется возможность возглавить отряд из трех персонажей капитана Мартина Уокера, лейтенанта Адамса и сержанта Люго, который направили в Дубаи для выполнения специальной операции. В ходе игры герои столкнуться с трагичными реалиями войны, в которой нет добрых поступков, лишь тяжелые решения.

Напомним, что в обычное время игра продается за 649 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 129 рублей.