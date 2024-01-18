Трейлер GTA 6 побил множество рекордов, но так и не смог обогнать рекламный ролик мобильной Subway Surfers

Опубликовано 18 января 2024, 20:15
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Трейлер GTA 6 побил множество рекордов, но так и не смог обогнать рекламный ролик мобильной Subway SurfersВсему свое время
Трейлер к долгожданной игре GTA 6, выпущенный всего несколько недель назад, уже набрал более 168 млн просмотров, опередив популярные игры последних лет, такие как Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077.
Он даже превзошел легендарную Minecraft, трейлер которой за 10 лет существования посмотрели более 167 млн раз.
Однако, несмотря на свой успех, трейлер GTA 6 пока не смог обогнать абсолютного лидера — мобильный раннер Subway Surfers 2012 года.
Этот неожиданный рекордсмен до сих пор удерживает первенство с более чем 361 млн просмотров. Тем не менее, учитывая невероятную популярность серии Grand Theft Auto, есть все шансы, что со временем и этот рекорд будет побит.
Стартовый успех трейлера GTA 6 еще раз подтверждает огромное ожидание этой игры со стороны миллионов поклонников по всему миру.
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