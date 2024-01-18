Трейлер GTA 6 побил множество рекордов, но так и не смог обогнать рекламный ролик мобильной Subway Surfers

Он даже превзошел легендарную Minecraft, трейлер которой за 10 лет существования посмотрели более 167 млн раз.

Однако, несмотря на свой успех, трейлер GTA 6 пока не смог обогнать абсолютного лидера — мобильный раннер Subway Surfers 2012 года.

Этот неожиданный рекордсмен до сих пор удерживает первенство с более чем 361 млн просмотров. Тем не менее, учитывая невероятную популярность серии Grand Theft Auto, есть все шансы, что со временем и этот рекорд будет побит.

Стартовый успех трейлера GTA 6 еще раз подтверждает огромное ожидание этой игры со стороны миллионов поклонников по всему миру.