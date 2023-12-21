Трейлер GTA VI установил рекорд в 150 млн просмотров всего за 10 дней

14:15, 21 декабря 2023
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Трейлер GTA VI установил рекорд в 150 млн просмотров всего за 10 днейУ трейлера предыдущей серии на это ушло 12 лет
Трейлер ожидаемой игры GTA VI побил сразу несколько рекордов. В первые сутки трейлер будущей серии набрал 100 млн просмотров, оставив далеко позади трейлер GTA V, который набрал свои 100 млн «всего» за 12 лет.
© Rocket Games
При этом ролик поставил абсолютный рекорд среди игровых трейлеров и даже опередил некоторые игровые видео на YouTube. Кроме того, трейлер GTA VI победил по количеству просмотров за сутки среди немузыкальных видео на YouTube.
Последовали и другие рекорды. Так, трейлер получил 10 млн лайков и 830 млн комментариев.
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