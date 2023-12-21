Трейлер GTA VI установил рекорд в 150 млн просмотров всего за 10 дней

При этом ролик поставил абсолютный рекорд среди игровых трейлеров и даже опередил некоторые игровые видео на YouTube. Кроме того, трейлер GTA VI победил по количеству просмотров за сутки среди немузыкальных видео на YouTube.

Последовали и другие рекорды. Так, трейлер получил 10 млн лайков и 830 млн комментариев.