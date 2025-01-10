Трейлер Ведьмака 4 создавался на RTX 5090 — NVIDIA активно помогает с разработкой игры

Опубликовано 10 января 2025, 07:181 мин.
Трейлер Ведьмака 4 создавался на RTX 5090 — NVIDIA активно помогает с разработкой игрыИнтересные подробности
NVIDIA подтвердила, что кинематографический трейлер долгожданного Ведьмака 4 был создан на RTX 5090, недавно анонсированной видеокарте стоимостью $2000.
Это подтверждение подчёркивает активное сотрудничество компании с CD Projekt RED с самого начала разработки игры.
Трейлер, показанный на The Game Awards 2024, был сгенерирован в Unreal Engine 5, используя передовые технологии RTX. NVIDIA отмечает, что игра выйдет с интеграцией их новейших графических решений, включая технологии трассировки лучей и ИИ-ускорения.
CD Projekt RED заявила, что трейлер «основан на том же технологическом ядре, на котором строится Ведьмак 4», и представляет «кинематографический взгляд на то, чего команда стремится достичь в игровом процессе».
Однако пока неизвестно, сможет ли игра в реальном времени достичь уровня качества, показанного в трейлере, даже на столь мощной видеокарте, как RTX 5090.