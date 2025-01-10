Трейлер Ведьмака 4 создавался на RTX 5090 — NVIDIA активно помогает с разработкой игры

Это подтверждение подчёркивает активное сотрудничество компании с CD Projekt RED с самого начала разработки игры.

Трейлер, показанный на The Game Awards 2024, был сгенерирован в Unreal Engine 5, используя передовые технологии RTX. NVIDIA отмечает, что игра выйдет с интеграцией их новейших графических решений, включая технологии трассировки лучей и ИИ-ускорения.

CD Projekt RED заявила, что трейлер «основан на том же технологическом ядре, на котором строится Ведьмак 4», и представляет «кинематографический взгляд на то, чего команда стремится достичь в игровом процессе».

Однако пока неизвестно, сможет ли игра в реальном времени достичь уровня качества, показанного в трейлере, даже на столь мощной видеокарте, как RTX 5090.