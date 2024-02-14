Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Игры
Опубликовано 14 февраля 2024, 12:00
1 мин.

Турецкая игровая компания представила портативную консоль Tulpar

Характеристики пока неизвестны
На странице Intel Gaming в соцсети Х появились первые рендеры новой портативной консоли от турецкой игровой компании Monster Notebook под брендом Tulpar.
Турецкая игровая компания представила портативную консоль Tulpar

© Intel Gaming / X

Фото взяты с выставки Intel Extreme Masters, проходившей в Польше. По существу ничего конкретного о консоли неизвестно. Предполагается, что устройство может получить процессор Intel Core Ultra (Meteor Lake) по аналогии с мини-ПК MSI Claw.

Название, стоимость, дата презентации устройства также не раскрываются.

Источник:Liliputing
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#консоли
,
#Турция
,
#игры
,
#Гаджеты