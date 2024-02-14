Турецкая игровая компания представила портативную консоль Tulpar

Фото взяты с выставки Intel Extreme Masters, проходившей в Польше. По существу ничего конкретного о консоли неизвестно. Предполагается, что устройство может получить процессор Intel Core Ultra (Meteor Lake) по аналогии с мини-ПК MSI Claw.

Название, стоимость, дата презентации устройства также не раскрываются.