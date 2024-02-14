Турецкая игровая компания представила портативную консоль Tulpar

Опубликовано 14 февраля 2024, 12:00
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Турецкая игровая компания представила портативную консоль TulparХарактеристики пока неизвестны
На странице Intel Gaming в соцсети Х появились первые рендеры новой портативной консоли от турецкой игровой компании Monster Notebook под брендом Tulpar.
© Intel Gaming / X
Фото взяты с выставки Intel Extreme Masters, проходившей в Польше. По существу ничего конкретного о консоли неизвестно. Предполагается, что устройство может получить процессор Intel Core Ultra (Meteor Lake) по аналогии с мини-ПК MSI Claw.
Название, стоимость, дата презентации устройства также не раскрываются.