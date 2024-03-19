Турнир по Apex Legends в Северной Америке отложили из-за хакеров

Видеозаписи хаков, доступные на Twitch, показывают, как игроки могут видеть местоположение своих противников, а известный игрок ImperialHal получил автоматическую мишень, искусственно улучшающую прицеливание.

Жалобы на читерство стали постоянной проблемой для EA, и игроки утверждают, что компания делает мало для ее устранения. Разочарованные посты на обсуждениях EA включают заявления наподобие «Если EA забанит всех читеров, не останется игроков,» и «Проблема заключается в процессе бана/приостановки игроков.» Другие жалобы касаются приоритета прибыли над игровым опытом, таких как повышение цены на скины.

Более того, EA сократила пять процентов своего персонала — около 650 человек — в конце февраля. Незавершенная игра от Respawn по вселенной Star Wars была отменена вместе с увольнениями.