Twitch наконец-то пришёл на Apple TV

Официальные приложения Twitch можно было легко найти для консолей, мобильных устройств и внушительного числе медиахабов, но пользователи Apple TV оставались не охваченными. Теперь несправедливость устранена.

Команда стримингового сервиса Twitch выпустила публичную бета-версию приложения для телеприставки Apple TV в рамках программы Apple TestFlight.

Интерфейс аналогичен любому другому официальному клиенту Twitch, включая превью стримов, чат, подписки, рекомендации популярных игр и стримеров.

Для запуска бета-версии Twitch, потребуется установить приложение TestFlight на Apple TV и какое-нибудь устройство на базе iOS, чтобы принять публичное приглашение.