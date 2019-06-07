Twitch забанил звезду Fortnite за юность

Администрация сервиса Twitch забанила популярного стримера под ником H1ghSky1. Как оказалось, юное дарование завышало свой возраст ради «карьеры». Патрик признал, что ему только 12 лет.

Он также отметил, что подписал профессиональный контракт с киберспортивной организацией FaZe Clan, когда ему было 11 лет.

Сервис Twitch запрещает пользоваться платформой детям до 13. С 13 до 18 подростки могут пользоваться Twitch под присмотром родителей или опекунов.

Как признался H1ghSky1, после «изгнания» с Twitch он просто перешёл на YouTube и теперь стримит там в присутствии своей матери.

Дело в том, что команда видеосервиса YouTube на днях тоже ужесточила правила для школьников — детям младше 13 запрещается проводить трансляции без присутствия взрослых.