Тысячи игровых разработчиков захотели попробовать отечественный аналог Unreal Engine 5 и Unity

Уже подано около 11 тыс заявок на участие в закрытом альфа-тестировании новинки. Из всех претендентов будет выбрано около 20 студий, которые получат возможность поработать с ранней версией движка.

Старт альфа-тестов запланирован до конца 2023 года. Участники тестов будут выбраны на основе определённых критериев, включая опыт разработки игр.

Среди тех, кто подал заявки, есть как отдельные разработчики, так и целые студии, включая иностранные.

Открытое бета-тестирование, когда движок станет доступным для всех желающих, планируется в 2024 году.

Полная версия продукта ожидается в течение двух лет. Напомним, что в феврале 2023 года стало известно о выделении VK 1 млрд рублей на создание российского игрового движка.

Такое решение было принято после обсуждения зависимости от иностранных движков, таких как Unity и Unreal Engine.