Тысячи игровых разработчиков захотели попробовать отечественный аналог Unreal Engine 5 и Unity

Тысячи игровых разработчиков захотели попробовать отечественный аналог Unreal Engine 5 и UnityВ том числе речь идёт и об иностранных специалистах
Российский игровой движок Nau Engine, который финансируется холдингом VK, привлёк внимание многих разработчиков.
Уже подано около 11 тыс заявок на участие в закрытом альфа-тестировании новинки. Из всех претендентов будет выбрано около 20 студий, которые получат возможность поработать с ранней версией движка.
Старт альфа-тестов запланирован до конца 2023 года. Участники тестов будут выбраны на основе определённых критериев, включая опыт разработки игр.
Среди тех, кто подал заявки, есть как отдельные разработчики, так и целые студии, включая иностранные.
Открытое бета-тестирование, когда движок станет доступным для всех желающих, планируется в 2024 году.
Полная версия продукта ожидается в течение двух лет. Напомним, что в феврале 2023 года стало известно о выделении VK 1 млрд рублей на создание российского игрового движка.
Такое решение было принято после обсуждения зависимости от иностранных движков, таких как Unity и Unreal Engine.