Тысячи компьютерных игр продаются с большими скидками

Игры
Сегодня в 15:59
Тысячи компьютерных игр продаются с большими скидкамиДо 85%
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил масштабную распродажу. В ней с большими скидками продаются тысячи компьютерных игр.
В рамках распродажи с 85% скидкой можно ухватить популярный файтинг TEKKEN 7. Напомним, что в обычное время его продают за 1 199 рублей, тогда как сейчас он доступен за 179.
С 75% скидкой, в свою очередь, предлагается шутер Battlefield V Definitive Edition. Исходная стоимость данного издания составляет 3 499 рублей, тогда как актуальная — 874.
За полцены можно ухватить ролевую игру про будущее, в котором роботы стали членами общества — Detroit: Become Human. Стоимость тайтла упала с 1628 рублей до 814.
Ознакомиться со всеми играми, которые представлены в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция 8 июля в 20:00 по московскому времени.