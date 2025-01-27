Опубликовано 27 января 2025, 08:081 мин.
«У нас больше нет красных линий»: глава Xbox пообещал выход игр компании «везде»Будем надеяться, идея все же выгорит
Фил Спенсер, глава Xbox и игровой подразделения Microsoft, в недавнем интервью заявил, что компания пересматривает свою стратегию эксклюзивности.
По его словам, Xbox Game Studios больше не ограничиваются одной платформой, а их игры будут выпускаться «абсолютно везде».
Он подчеркнул, что сотрудничество с PlayStation, Nintendo и Valve приносит пользу всей игровой индустрии.
Отвечая на вопрос о будущем Xbox как консоли, Спенсер заявил, что коробка останется важной частью бренда. По его словам, компания планирует выигрывать не только за счет игр, но и благодаря «возможностям оборудования», которые предложит новое поколение консолей.
Заявления Спенсера вызвали смешанные реакции в соцсетях: часть геймеров одобрила открытость Microsoft, а другие выразили сомнения в перспективах Xbox в таком формате.