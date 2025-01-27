«У нас больше нет красных линий»: глава Xbox пообещал выход игр компании «везде»

По его словам, Xbox Game Studios больше не ограничиваются одной платформой, а их игры будут выпускаться «абсолютно везде».

Он подчеркнул, что сотрудничество с PlayStation, Nintendo и Valve приносит пользу всей игровой индустрии.

Отвечая на вопрос о будущем Xbox как консоли, Спенсер заявил, что коробка останется важной частью бренда. По его словам, компания планирует выигрывать не только за счет игр, но и благодаря «возможностям оборудования», которые предложит новое поколение консолей.

Заявления Спенсера вызвали смешанные реакции в соцсетях: часть геймеров одобрила открытость Microsoft, а другие выразили сомнения в перспективах Xbox в таком формате.