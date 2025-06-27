У пользователей Xbox Series якобы появилась возможность предзагрузки GTA VI

Опубликовано 27 июня 2025, 08:151 мин.
У пользователей Xbox Series якобы появилась возможность предзагрузки GTA VIНа самом деле это заглушка
В цифровом сервисе Xbox Store появилась возможность предзагрузки игры GTA VI. Однако на практике, при попытке запустить игру система выдаёт ошибку.
© Rockstar Games
Страница игры в магазине Xbox появилась сразу после публикации второго трейлера GTA VI и появления аналогичной страницы в PlayStation Store. На странице в магазине Xbox есть скриншоты, информация и возможность добавить тайтл в список желаемого. Причём можно установить игру даже с помощью мобильного приложения Xbox.
Но на самом деле установочный файл — «заглушка» для будущей предзагрузки.
Напомним, GTA VI должна выйти 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series, и якобы без дополнительных переносов. При этом разработчик игры, Rockstar Games, не прокомментировал ситуацию.