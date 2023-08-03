У прохожих в GTA V появилось подобие разума за счёт внедрения ИИ

В его модификации «Inworld Sentient Streets — AI Story Mode» игроки могут вести реальные беседы с NPC, а персонажи отвечают в реальном времени. Работает это примерно также, как в современных чат-ботах с ИИ, таких как ChatGPT.

В этой версии игры главный герой — полицейский в Лос-Сантосе. Игроки получают возможность выбирать разные варианты поведения в ходе выполнения миссий, включая возможность требовать взятки от NPC или проводить допросы.

Это создаёт совершенно новый игровой опыт и придаёт дополнительную глубину взаимодействию в мире GTA V.