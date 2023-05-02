Игры
18:37, 02 мая 2023
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У PS5 уже есть, теперь ваша очередь: Xbox наконец-то получит обновлённый дизайн главного меню

Выглядит очень свежо

Microsoft представила обновлённый интерфейс Xbox Home UI для своей игровой консоли.

Представители компании отметили, что он улучшает отображение фоновых изображений и упрощает доступ к ключевым разделам меню. При этом ранее Microsoft останавливала тестирование предыдущей версии этого интерфейса для доработки.

В свежей версии Xbox Home UI плитки с приложениями и играми перемещены ниже — этим дизайнеры добились освобождения места для фоновых изображений. Размеры плиток также уменьшились, а новая функция обновления фона при наведении на определённые игры и приложения делает дизайн ещё более привлекательным.

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Старая версия

Фото: The Verge

Верхняя часть интерфейса теперь может похвастаться всплывающим меню, которое обеспечивает быстрый доступ к библиотеке игр и приложений, магазину Microsoft Store, Xbox Game Pass, поиску и настройкам.

Благодаря этому меню пользователи могут быстро перейти к своим играм без необходимости навигации по стандартным разделам Xbox.

Доступ к тестированию могут получить участники программ Alpha Skip-Ahead и Alpha Xbox Insider. Как скоро состоится полноценный релиз данного обновления — неизвестно.

Источник:The Verge
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