У PS5 уже есть, теперь ваша очередь: Xbox наконец-то получит обновлённый дизайн главного меню

У PS5 уже есть, теперь ваша очередь: Xbox наконец-то получит обновлённый дизайн главного менюВыглядит очень свежо
Microsoft представила обновлённый интерфейс Xbox Home UI для своей игровой консоли.
Представители компании отметили, что он улучшает отображение фоновых изображений и упрощает доступ к ключевым разделам меню. При этом ранее Microsoft останавливала тестирование предыдущей версии этого интерфейса для доработки.
В свежей версии Xbox Home UI плитки с приложениями и играми перемещены ниже — этим дизайнеры добились освобождения места для фоновых изображений. Размеры плиток также уменьшились, а новая функция обновления фона при наведении на определённые игры и приложения делает дизайн ещё более привлекательным.
Верхняя часть интерфейса теперь может похвастаться всплывающим меню, которое обеспечивает быстрый доступ к библиотеке игр и приложений, магазину Microsoft Store, Xbox Game Pass, поиску и настройкам.
Благодаря этому меню пользователи могут быстро перейти к своим играм без необходимости навигации по стандартным разделам Xbox.
Доступ к тестированию могут получить участники программ Alpha Skip-Ahead и Alpha Xbox Insider. Как скоро состоится полноценный релиз данного обновления — неизвестно.