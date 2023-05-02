У PS5 уже есть, теперь ваша очередь: Xbox наконец-то получит обновлённый дизайн главного меню

Представители компании отметили, что он улучшает отображение фоновых изображений и упрощает доступ к ключевым разделам меню. При этом ранее Microsoft останавливала тестирование предыдущей версии этого интерфейса для доработки.

В свежей версии Xbox Home UI плитки с приложениями и играми перемещены ниже — этим дизайнеры добились освобождения места для фоновых изображений. Размеры плиток также уменьшились, а новая функция обновления фона при наведении на определённые игры и приложения делает дизайн ещё более привлекательным.