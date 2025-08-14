У Razer появился новый киберспортивный геймпад для ПК с 8000 Гц и защитой от дрейфа

По словам компании, новинка ориентирована на максимальную скорость, точность и комфорт для профессиональных игроков.

Контроллер поддерживает быструю работу как в проводном, так и в беспроводном режимах, а технология TMR обеспечивает стабильное сопротивление стиков и долговечность.

Wolverine V3 Pro 8K PC — самый лёгкий беспроводной киберспортивный геймпад Razer, с эргономичным корпусом и комплектом из чехла и кабеля для турниров. Оснащён четырьмя дополнительными кнопками сзади, двумя бамперами, переключателями HyperTriggers, тактильными кнопками PBT и 8-позиционным D-Pad.