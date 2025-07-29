У Ростелекома появился сервис для пополнения баланса в Steam

В библиотеке доступны как казуальные и инди-игры, так и крупные тайтлы, включая Synduality Echo of Ada, Helldivers 2, Warhammer 40,000: Space Marine 2, а в ближайшее время ожидаются Kingdom Come: Deliverance II, Elden Ring: Nightreign и Stellar Blade.

Сервис регулярно обновляется и сотрудничает с крупными издательствами. Одним из ключевых преимуществ платформы называют возможность официально пополнить кошелёк Steam — услуга стала особенно актуальной после того, как Valve и другие международные площадки ограничили работу с российскими банковскими картами.