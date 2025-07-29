Игры
Опубликовано 29 июля 2025, 07:22
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У Ростелекома появился сервис для пополнения баланса в Steam

Голь на выдумку хитра
Ростелеком представил обновлённую игровую платформу «Игровой Ростелеком», на которой можно покупать ключи к более чем 3 тыс видеоигр для ПК и консолей, а также пополнять баланс в Steam и других зарубежных цифровых магазинах.
У Ростелекома появился сервис для пополнения баланса в Steam
© Ростелеком

В библиотеке доступны как казуальные и инди-игры, так и крупные тайтлы, включая Synduality Echo of Ada, Helldivers 2, Warhammer 40,000: Space Marine 2, а в ближайшее время ожидаются Kingdom Come: Deliverance II, Elden Ring: Nightreign и Stellar Blade.

Сервис регулярно обновляется и сотрудничает с крупными издательствами. Одним из ключевых преимуществ платформы называют возможность официально пополнить кошелёк Steam — услуга стала особенно актуальной после того, как Valve и другие международные площадки ограничили работу с российскими банковскими картами.

У Ростелекома появился сервис для пополнения баланса в Steam
© Ростелеком

Инвестиции в проект составили 14 млн рублей. Все компоненты сервиса — от кода до интерфейса — разработаны силами самой компании. В будущем Ростелеком планирует проводить кибертурниры совместно с партнёрами.

Источник:Ростелеком
Автор:Булат Кармак
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