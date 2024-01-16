У S.T.A.L.K.E.R. 2 в Epic Games изменили старые скриншоты

Эти скриншоты, первоначально опубликованные разработчиками из GSC Game World в январе 2023 года, теперь предстают в «новом» свете. Изменения коснулись ключевых элементов интерфейса: отображения состояния персонажа, счётчика патронов и компаса, расположенного в верхней части экрана.

Фанаты предполагают, что эти мелкие изменения могут предвещать скорый показ (вряд ли релиз) игры. Хотя, согласно утечкам, игра должна появиться в середине февраля 2024 года на PC и Xbox Series X, S.