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Игры
07:30, 16 января 2024
1 мин.

У S.T.A.L.K.E.R. 2 в Epic Games изменили старые скриншоты

Других обновлений, видимо, нет
В преддверии релиза шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, игровое сообщество обнаружило неожиданное обновление на странице игры в Epic Games Store. Внимание привлекли старые скриншоты, у которых изменился интерфейс. Первым на это обратил внимание пользователь Reddit под ником jacob1342.
У S.T.A.L.K.E.R. 2 в Epic Games изменили старые скриншоты

© Ferra.ru

Эти скриншоты, первоначально опубликованные разработчиками из GSC Game World в январе 2023 года, теперь предстают в «новом» свете. Изменения коснулись ключевых элементов интерфейса: отображения состояния персонажа, счётчика патронов и компаса, расположенного в верхней части экрана.

Фанаты предполагают, что эти мелкие изменения могут предвещать скорый показ (вряд ли релиз) игры. Хотя, согласно утечкам, игра должна появиться в середине февраля 2024 года на PC и Xbox Series X, S.

Источник:Epic Games
Автор:Булат Кармак
Теги:
#STALKER
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#игры
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#компьютерные игры
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