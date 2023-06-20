Uber начал доставлять еду внутри World of Warcraft

Это стало первым подобным событием в истории игр. При этом игроки, сделавшие заказ в виртуальном пространстве, получат промокод на доставку в реальном мире, а трансляция действий игровых курьеров будет доступна на Twitch.

Но это ещё не всё. При заказе еды через Uber Eats игроки также могут получить код на семь дней игры в WoW.

Каждый аккаунт может воспользоваться этой возможностью только один раз. Акция проводится в европейском регионе до конца лета, и всего будет разыграно более 32 тыс кодов.

Напомним, что ранее в марте 2023 года при покупке специального сэндвича в KFC, геймеры получали доступ к закрытому бета-тесту Diablo IV.

Создатели текущей рекламной кампании отмечают, что геймеры — это идеальная целевая аудитория для сервиса доставки еды, поскольку они часто готовы идти на компромиссы в вопросах питания.