«Убийца» Steam Deck от Lenovo будет больше похож на Nintendo Switch, чем на детище Valve

«Убийца» Steam Deck от Lenovo будет больше похож на Nintendo Switch, чем на детище ValveИ работать на Windows 11
Lenovo готовится представить свою новую портативную игровую консоль Legion Go, которая, как предполагается, может стать серьёзным конкурентом для Steam Deck от Valve.
Однако основное отличие новинки заключается в том, что она больше напоминает Nintendo Switch.
Первые фотографии устройства показывают, что дизайн Legion Go включает в себя съёмные контроллеры, аналогичные джой-конам у детища Nintendo. Кроме того, расположение кнопок напоминает Rog Ally, а экран, предположительно, будет размером 8 дюймов.
Однако самое интересное заключается в том, что Legion Go будет работать на Windows 11, что делает её потенциальным заменителем игрового ПК. Пользователи смогут играть в свои любимые игры на ходу.
Сердцем устройства, по слухам, станет новый процессор AMD Phoenix, что обещает высококачественный игровой опыт.