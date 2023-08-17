«Убийца» Steam Deck от Lenovo будет больше похож на Nintendo Switch, чем на детище Valve

Однако основное отличие новинки заключается в том, что она больше напоминает Nintendo Switch.

Первые фотографии устройства показывают, что дизайн Legion Go включает в себя съёмные контроллеры, аналогичные джой-конам у детища Nintendo. Кроме того, расположение кнопок напоминает Rog Ally, а экран, предположительно, будет размером 8 дюймов.

Однако самое интересное заключается в том, что Legion Go будет работать на Windows 11, что делает её потенциальным заменителем игрового ПК. Пользователи смогут играть в свои любимые игры на ходу.

Сердцем устройства, по слухам, станет новый процессор AMD Phoenix, что обещает высококачественный игровой опыт.