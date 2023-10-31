«Убийца Steam Deck» от Lenovo c суперчётким QuadHD-дисплеем поступил в продажу

Устройство оснащено мощным процессором AMD Z1 Extreme и имеет впечатляющий 8.8-дюймовый 2.5K дисплей с частотой обновления 144 Гц. С 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, карманная консоль обещает предоставить отличный игровой опыт.

К тому же, она поддерживает 10-точечный мультитач и имеет яркость в 500 нит.

Девайс также оснащён съёмным контроллером TrueStrike, который предлагает высокую точность управления благодаря технологии Hall Effect.

В дополнение к этому, новинка имеет встроенный тачпад, большие кнопки управления, наклоняемое колесо прокрутки и до 10 программируемых кнопок.

Legion Go от Lenovo работает от аккумулятора на 49.2 Вт·ч и весит 854 грамма. Среди портов есть слот для microSD-карт, два USB4 порта и 3.5 мм аудиоразъём. Цена устройства составляет $699.