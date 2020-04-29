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Сегодня 10:43
Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin's Creed 2
C 1 по 5 мая
Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.
Вероятно, очередная бесплатная раздача игры связана с желанием компании стимулировать людей находиться дома в связи с актуальной эпидемиологической ситуацией. Сообщается, что раздача тайтла со 100% скидкой пройдет с 13:00 1 мая по 21:00 5 мая по московскому времени. Для получения бесплатной копии необходимо зарегистрироваться, перейдя по этой ссылке. Однако стоит отметить, что в данной версии игры не предусмотрено наличие русского языка, о чем компания предупредила на официальной странице раздачи.
Напомним, что в обычное время Assassin's Creed 2 продается за 599 рублей.