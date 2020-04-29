Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin's Creed 2

Вероятно, очередная бесплатная раздача игры связана с желанием компании стимулировать людей находиться дома в связи с актуальной эпидемиологической ситуацией. Сообщается, что раздача тайтла со 100% скидкой пройдет с 13:00 1 мая по 21:00 5 мая по московскому времени. Для получения бесплатной копии необходимо зарегистрироваться, перейдя по этой ссылке. Однако стоит отметить, что в данной версии игры не предусмотрено наличие русского языка, о чем компания предупредила на официальной странице раздачи.

Напомним, что в обычное время Assassin's Creed 2 продается за 599 рублей.