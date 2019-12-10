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Ubisoft даёт временный бесплатный доступ к экономическому симулятору Anno 1800
А также запускает период скидок на нее
В сети появилась информация о том, что игровой издатель Ubisoft откроет бесплатный доступ к своему экономическому симулятору Anno 1800 для всех желающих. Правда, стоит отметить, что доступ будет временным, после чего за игру все равно придется заплатить.
С 11 декабря по 18 декабря игра будет доступна в Uplay. На протяжении всего этого времени игра не только будет бесплатной, но Ubisoft также предложит скидку на Anno 1800 всем желающим — обещают снизить цену как минимум на 45-55% в зависимости от приобретаемой версии.
Напомним, что Anno — это достаточно давняя игровая серия, начало которой было положено еще в далеком 1998 году. За чуть более, чем 20 лет своего существования, события игры успели произойти как в прошлом, так и в будущем.