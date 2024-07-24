Ubisoft извинилась перед японцами за темнокожего самурая

После выхода 15 мая 2024 года дебютного трейлера игры, и японские игроки, и западные критики негативно оценили решение Ubisoft о «назначении» главным героем Assassin's Creed: Shadows темнокожего самурая. В Японии по этому поводу заявили, что такой протагонист не соответствует историческим реалиям, несмотря на заявления разработчиков, что они всегда стремятся к историческому реализму. Также игроки и критики отмечали, что и архитектура, представленная в игре, не всегда попадает в историю.

Однако, несмотря на извинения, в Ubisoft считают, что именно Ясукэ — идеальный главный герой игры из-за его уникальности.