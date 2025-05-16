Ubisoft назвала срок выхода ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Первоначально планировалось, что игра выйдет в январе 2021 года, но задержки в разработке и смена ведущей студии отодвинули ожидаемый запуск на 2026 год, а разработкой занялась Ubisoft Montreal. Однако теперь обновлённая версия выйдет в текущем финансовом году, который продлится с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года, что сужает сроки запуска до периода с 1 января по 31 марта 2026 года.

Наряду с Ubisoft Montreal в проекте участвует Ubisoft Toronto, известная по таким играм, как Far Cry 6 и Watch Dogs: Legion. Ремейк планируется выпустить на ПК (платформы Ubisoft Connect и Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One.