Ubisoft назвала срок выхода ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

С 1 января до 31 марта 2026 года

В недавнем финансовом отчёте французская игровая компания Ubisoft сообщила о дате выхода ремейка популярной игры Prince of Persia: The Sands of Time.