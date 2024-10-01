Ubisoft обвинила в ужасных продажах Star Wars Outlaws... игроков

Компания не нашла ничего умнее, чем обвинить в этом самих игроков. По словам генерального директора компании Ива Гиймо, «просто качественный продукт больше не удовлетворяет игроков», поскольку их ожидания стали чрезмерно высокими.

Он отметил, что современный рынок требует исключительных игровых впечатлений и даже хорошо выполненные проекты могут оказаться недостаточными для успешных продаж.

Провал Star Wars Outlaws также повлиял на другие проекты Ubisoft. Игра Assassin’s Creed Shadows была отложена для дополнительной полировки, так как компания хочет соответствовать высоким ожиданиям аудитории.

Гиймо подчеркнул, что Ubisoft должна стремиться к совершенству во всех аспектах своей работы.