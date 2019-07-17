Ubisoft объявила список игр, доступных по подписке

Запуск нового сервиса намечен на 3 сентября. Стоимость Uplay+ составить 999 рублей в месяц, но те, кто подпишется на рассылку компании, сможет бесплатно опробовать все прелести подписки на игры с 3 по 30 сентября. Что интересно, игрокам будут доступны не базовые версии игр, которые имеют минимальную цену в онлайн-магазинах, а их самые полные версии, стоимость которых зачастую составляет около 6 тыс рублей. Еще интереснее то, что будущие подписчики Uplay+ получат не только все грядущие новинки издателя, но и эксклюзивный ранний доступ к играм — компания намерена пускать подписчиков сервиса в свои игры на три дня раньше остальных.

Полный перечень игр, доступных в Uplay+ настолько велик, что мы решили не дублировать их сюда — куда удобнее ознакомиться с полным список включив видеоролик ниже.