Ubisoft отказалась признавать внедрение рекламы в игру Assassin's Creed

О проблеме заявили владельцы консолей Xbox и PlayStation. В Reddit поднялась волна возмущения. Пользователи утверждали, что накануне «Чёрной пятницы» маркетологи Ubisoft «перегнули палку». Один из геймеров подчеркнул, что «это отвратительно испытывать во время игры».

Но компания отказалась признавать внедрение рекламы, вклинивающейся в игровой процесс. Предствитель Ubisoft Фабьен Дарригес заявил, что речь идёт «технической ошибке», которая появилась внезапно у некоторых пользователей Assassin's Creed.

Но геймеры не поверили ему, поскольку не могла возникнуть столь логичная «техническая ошибка», которая показывается в определённое время и при конкретном сценарии.