Ubisoft отменила Assassin’s Creed про бывшего раба боровшегося с Ку-Клукс-Кланом

Главным героем игры был бывший раб, вступивший в Орден ассасинов и вернувшийся на юг страны, чтобы бороться с расизмом и несправедливостью. Среди врагов фигурировала организация Ку-Клукс-Клан, зарождавшаяся именно в тот исторический период.

Источники утверждают, что проект был закрыт летом 2024 года по решению руководства Ubisoft во Франции. Официальных комментариев компания не дала, но собеседники издания пояснили, что одной из причин стала негативная реакция части аудитории на чернокожего героя Ясукэ в Assassin’s Creed Shadows.

Ещё одним фактором якобы стало мнение топ-менеджеров, что «текущая политическая обстановка в США слишком напряжённая для таких тем».

Разработка находилась на ранней стадии, однако команда, работавшая над проектом, была разочарована решением, считая, что история имела огромный потенциал. Ранее Ubisoft уже выпускала спин-офф Assassin’s Creed Freedom Cry (2014), где главным героем был бывший раб Адевале.