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Сегодня 13:30
Ubisoft подарит приключенческий боевик Watch Dogs 2 бесплатно и навсегда
Уже в это воскресенье
Стало известно, что Ubisoft уже 12 июля запланировала провести свою онлайн-презентацию, в рамках которой представители компании поделятся некоторыми деталями грядущих игр, таких как Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и Hyper Scape.
Незадолго до мероприятия компания опубликовала видео на своем официальном YouTube-канале, демонстрирующее кадры новинок, благодаря которому выяснилось, что фанатов ждет нечто большее. Так, выяснилось, что все зрителям данной презентации Ubisoft подарит приключенческий боевик с открытым миром Watch Dogs 2 бесплатно и навсегда. Для того, чтобы установить тайтл, необходимо лишь авторизоваться в учетной записи в сервисе Uplay в момент презентации.
Стоит отметить, что начало презентации запланировано 12 июля в 21:00 по Москве.