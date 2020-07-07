Ubisoft подарит приключенческий боевик Watch Dogs 2 бесплатно и навсегда

Незадолго до мероприятия компания опубликовала видео на своем официальном YouTube-канале, демонстрирующее кадры новинок, благодаря которому выяснилось, что фанатов ждет нечто большее. Так, выяснилось, что все зрителям данной презентации Ubisoft подарит приключенческий боевик с открытым миром Watch Dogs 2 бесплатно и навсегда. Для того, чтобы установить тайтл, необходимо лишь авторизоваться в учетной записи в сервисе Uplay в момент презентации.

Стоит отметить, что начало презентации запланировано 12 июля в 21:00 по Москве.