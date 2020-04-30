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Ubisoft покажет первый трейлер новой Assassin's Creed про викингов уже сегодня
Намечается что-то по-настоящему интересное
Буквально вчера Ubisoft провела онлайн-трансляцию, на которой в диджитал-художник в реальном времени рисовал постер новой Assassin's Creed про викингов, а уже сегодня компания покажет первый трейлер этой игры.
Ожидается, что дебютный трейлер Assassin’s Creed Valhalla (так будет называться новая часть игровой серии) будет представлен уже сегодня в 18:00 по московскому времени. К сожалению, несмотря на то, что о названии самой игры было известно достаточно давно, больше никакой информации о ней, о ее сюжете, в сети нет.
Стоит отметить, что более ранние слухи утверждали, что помимо новой Assassin's Creed, Ubisoft также готовит переиздание легендарной Prince of Persia: Sands of Time. Ремастер игры, ставшей первым суперуспешным представителем серии в 3D-эпоху, может положить начало переизданию всей трилогии “песков времени”.