Ubisoft попыталась оправдаться за лишение игроков доступа к старым играм

В ходе встречи с акционерами он заявил, что «ничто не вечно», а прекращение поддержки игр — естественный процесс, так как «вы предоставляете сервис, который рано или поздно может быть прекращен».

По словам Гиймо, компания старается «обеспечить наилучший опыт» своим клиентам, но вечно поддерживать проекты не может.

Эти заявления вызвали недовольство игроков, особенно на фоне недавнего скандала с отключением сервера The Crew. Пользователи обвинили Ubisoft в продаже игр как продукта, в то время как на деле они получают лишь доступ к сервису, который может быть отключен в любой момент.

Активисты Stop Killing Games настаивают, что их требование — это не вечная поддержка серверов, а возможность запускать старые игры в офлайн-режиме или на приватных серверах.