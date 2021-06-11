Ubisoft работает над самой большой игрой серии Assassin's Creed

Об этом популярный гейм-журналист рассказал в рамках подкаста Triple Click. Он отметил, что прямо сейчас разработчики Ubisoft уже работают над новой частью культовой франшизы. В то же время, он признался, что не может раскрывать подробности грядущего тайтла, поскольку об этом его попросили в Ubisoft.

Тем не менее, он поделился, что на грядущей игровой выставке Е3 подробностей об игре ждать не стоит, поскольку на данный момент Ubisoft сфокусирована на Valhalla. Он также заверил, что следующая игра франшизы будет больше, чем ранее выпущенные. Помимо прочего он предположил, что ввиду того, что разработка большой игры может занять годы, компания может выпустить еще один тайтл, но меньших размеров.