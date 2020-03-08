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Ubisoft распродает игры с большими скидками в честь 8 марта
Скидки до 75%
В цифровом магазине Uplay от компании Ubisoft стартовала новая акция в честь 8 марта. В ее рамках Ubisoft распродает игры с большими скидками, которые, к слову, достигают 75%.
Так, с 75% скидкой можно приобрести популярную игру в жанре платформер, а именно Rayman Legends. Напомним, что в обычное время стоимость тайтла составляет порядка 999 рублей, тогда как с учетом скидки его стоимость опустилась до 249 рублей.
А всего за 645 рублей (66% скидка) вместо прежних 1899 рублей можно приобрести фирменную танцевальную игру Ubisoft - Just Dance.
Ознакомиться с полным списком игр, которые участвуют в акции приуроченной к 8 марта, можно по этой ссылке.